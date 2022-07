Stiri pe aceeasi tema

- Romanca UCISA in Egipt de un rechin a fost adusa inapoi in țara: Cand va avea loc inmormantarea Romanca UCISA in Egipt de un rechin a fost adusa inapoi in țara: Cand va avea loc inmormantarea Trupul neinsuflețit al romancei ucise de rechin intr-o stațiune din Egipt, Roxana Donisan, a fost adus in țara.…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al sucevencei ucise de rechin intr-o stațiune din Egipt, Roxana Alina Donisan, in varsta de 44 de ani, funcționara la Direcția de Finanțe, a ajuns acasa și a fost depus sambata, 9 iulie, la Biserica „Sf. Vineri" din municipiul Suceava.In jurul orei ...

- FOTO| Cine este romanca UCISA de un rechin, in vacanța in Egipt. Tatal femeii: „Am aflat de la televizor” Cine este romanca UCISA de un rechin, in vacanța in Egipt. Tatal femeii: „Am aflat de la televizor” Romanca ucisa de rechin intr-o stațiune din Egipt era suceveanca, informeaza Monitorul de Suceava.…

