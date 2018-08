Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Caciula, in varsta de 46 de ani, a fost gasita fara viața de catre pompieri in locuința sa din Brunico, provincia Bolzano, in dimineața zilei de 17 iulie, 2018, dupa ce au intervenit...

- Inca o romanca a fost ucisa de soț in Spania. Femeia a fost atacata cu un obiect contondent, iar o singura lovitura i-a fost fatala. Crima care a avut loc in apropiere de Madrid este a doua comisa intr-o familie de romani, in mai puțin de 48 de ore. Femeia a fost omorata, duminica noaptea, in jurul…

- Uciderea Cristinei, romanca de 24 de ani, in Spania, a starnit reactia premierului iberic, Pedro Sanchez. Mesajul dur transmis de Pedro Sanchez a fost preluat pe toate mediile de socializare si in presa din Peninsula.Cristina M. ar fi implinit 25 de ani sambata viitoare, dar cu o saptamana…

- Tragedia a avut loc in localitatea Ome din Italia. Detaliile crimei sunt absolut șocante. Un barbat și-a injunghiat soția cu cinci lovituri de cuțit, dupa care i-a spart o sticla in cap. In timp ce femeia zacea agonizand, barbatul s-a hotarat sa iși puna capat zilelor. El s-a dus și a inghițit…

- O romanca in varsta de doar 21 de ani, care locuia in Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cutit. Tanara locuia in Belgia unde incerca sa stranga bani pentru a duce un trai decent in tara si pentru a si cumpara o casa, scrie Romania TV. Romanca locuia alaturi de iubitul ei, in Etterbeek, scrie…

- Imagini cutremuratoare:Tanara de 26 de ani ucisa de propriul sot. Crima a fost descoperita dupa un accident de circulatie. Criminalul a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp.foto Un tanar in varsta de 29 de ani si-a ucis sotia de 26 de ani, joi dimineata in urma unei dispute, iar apoi…