- Ana Maria Lacramioara s-a nascut in Romania si a fost adoptata de mica de o familie de italieni din localitatea Giardinello, provincia Palermo. Barbatul este originar din localitatea Partinico, situata la circa 8 kilometri distanta de Giardinello, are o firma de constructii si este casatorit.…

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o romanca de 30 de ani care locuia inca din copilarie in Italia, a fost ucisa de un afacerist sicilian cu care avea o relație. Tanara i-a spus lui Antonino Borgia ca este insarcinata și ca trebuie sa-și paraseasca soția, in caz contrar va dezvalui totul despre relația…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul Anei Maria Lacramioara, romanca insarcinata ucisa in Italia. Camerele de supraveghere de la locul crimei au inregistrat și ultimele cuvinte ale tinerei. Este sfașietor ce s-a auzit!

- O crima infioratoare, comisa de o romanca in varsta de 39 de ani, șocheaza Italia. Mama a doi copii, femeia l-a ucis cu sange rece pe fostul soț, care era un avocat renumit in Peninsula. Giuseppe...

- O romanca disparuta in 1999 in Italia a fost victima unui criminal in serie, arata o serie de descoperiri ale poliției, facute abia acum, dupa 20 de ani. Virginia Mihai a fost ucisa, tranșata și aruncata la porci de catre propriul soț. Individul, care e italian, era banuit ca a ucis și alte doua femei.…

- Luni, 14 octombrie, este zi de doliu intr-un oras din Italia, in semn de respect fata de tragedia de miercuri, 9 octombrie. Atunci, Mihaela Roua, o romanca de 32 de ani, a fost ucisa cu brutalitate de iubit.

- Romanca lucra intr-un magazin de camasi, la Corropoli, o localitate invecinta. La pranz, a plecat acasa in pauza de masa si, ca in fiecare zi, trebuia sa-si ia fiica de 6 ani din statia autobuzului scolar, apoi sa se intoarca impreuna la munca. Mihaela nu a revenit la serviciu si nu a mai raspuns nici…

- Apar detalii cutremuratoare despre crima petrecuta intr-un mic orașel din Italia, in urma cu aproape doua saptamani. O romanca a fost acuzata ca și-a ucis bebelușul, apoi l-a aruncat in boscheți.