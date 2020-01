Stiri pe aceeasi tema

- O românca de 37 de ani, originara din Tulcea, a fost gasita fara suflare în apartamentul în care locuia într-o localitate situata în nord-vestul Germaniei. Politistii sustin ca femeia a fost omorâta, iar doi suspecti se afla deja în custodia politiei.Citește…

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o romanca in varsta de 30 de ani care locuia din copilarie in Italia, a fost ucisa de un om de afaceri sicilian, informeaza site-ul cotidianului italian Corriere della Sera, potrivit Mediafax.Femeia ar fi avut o relație de aproximativ un an cu omul de afaceri,…

- Politistii italieni au anuntat, in cursul zilei de sambata, ca au identificat trupul neinsufletit al unei femei gasita fara suflare la inceputul lui octombrie, in raul Garigliano. Anchetatorii au anuntat ca femeia gasita moarta era Verginica, o romanca in varsta de 51 de ani. Romanca gasita moarta facuse…

- De o situație mai puțin obișnuita au avut parte polițiștii din Germania, in urma unui apel primit de la un șofer de tir. Conducatorul auto de origine romana a sunat disperat la poliție, anunțand: ”Am lovit un tigru!”. Ineditul incident s-ar fi produs pe Autostrada 65, in apropierea localitații Edenkoben,…

- La aceasta ora, politisti din Calarasi, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Bayreuth, efectueaza 7 perchezitii domiciliare la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni de furt. La data de 23 octombrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale Calarasi, sub coordonarea…