- Maestrul Ovidiu Lipan Țandarica și producatorul, regizorul și scenaristul Bobby (George Marius) Paunescu au stabilit fondarea casei de producție cinematografica „Tzandarica Paunescu”. Primul proiect care o sa intre in lucru anul acesta este filmul de lung metraj „Tzandarica”. Un film ce-și dorește sa…

- Jaqueline Cristian este intr-o forma excelenta! Romanca s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa o victorie facila in fata columbiencei Emiliana Arango, cu 6-4, 6-2. Cristian, a treia favorita, a obtinut victoria…

- Trienala Internationala de Arta Textila TexpoArt iși propune crearea de relații cultural-artistice prin promovarea Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași la nivel mondial. Evenimentul ajuns la cea de-a VI-a ediție, constituie o certificare a importantei si recunoasterii invatamantului…

- Alexandra Cadanțu-Ignatik, jucatoarea din Romania aflata in prezent pe locul 217 WTA, a izbutit, joi seara, una dintre cele mai prestigioase victorii ale carierei, invingand-o pe Elina Svitolina (28 de ani) in optimile de finala ale turneului ITF W60 de la Chiasso (Elveția). Cadanțu, care e casatorita…

- 50 de lucrari semnate de Felix Aftene vor putea fi admirate in perioada 31 martie-28 mai 2023 la ArtEast Gallery (str. Pacurari nr. 108, Iasi). Provocarea lui Felix Aftene pentru expozitia „Serigrafia" a fost in raport cu aceasta tehnica veche de 4.000 de ani, pe care artistul si-o insuseste, ii testeaza…

- Copilaria Anei s-a oprit brusc in momentul in care a cunoscut pe Facebook un tanar care a cucerit inima. Iubitul s-ar fi dovedit a fi un "loverboy". Tanarul a prins-o intr-o capcana din care cu greu a putut scapa cu viața, cel puțin asta marturisește. In urma abuzurilor, tanara a nascut un copil al…

- Insulele Maldive sunt tot mai preferate de romani. Datele oferite de Ministerul Turismului din Insulele Maldive , arata ca aproape 12.000 de romani și-au petrecut vacanța in Maldive. Pentru o vacanța in Maldive, romanii au scos din buzunar peste 1.500 de euro. Destinația este preferata de romani datorita…

- De mai bine de un an, o romanca din Italia, care lucreaza ca barmanița, este terorizata de fostul ei iubit. Recent, individul, care are 36 de ani, a incendiat mașina femeii. Barbatul – un roman, fost polițist – a recurs la acest gest in noaptea de vineri spre sambata. Autoturismul, un Citroen C3, achiziționata…