- Scene de groaza au avut loca in aceasta dimineața, in Braila, acolo unde o viitoare mamica a fost ucisa cu sange rece de catre cumnatul sau. Tanara de 27 de ani a apucat sa formeze apelul unic de urgența 112, insa, in scurt timp, barbatul i-a curmat viața. Poliția și echipajul de salvare nu a […] The…

- Crima șocanta in Italia! Loredana, o romanca stabilita de mai mulți ani in Italia, a fost ucisa cu sange rece de catre partenerul ei de viața. Țipetele femeii au ingrozit un intreg cartier, insa nimeni nu a mai putut sa o salveze pe Loredana. Tragedia s-a produs in orasul Manduria, in provincia Taranto.

- Conform polițiștilor, episodul de violența a avut loc in noaptea dintre 21 și 22 septembrie. Din informațiile de pana in prezent se știe ca victima ar fi fost lovita in casa atacatorului. Cand a scapat din mainile agresorului, romanca s-a dus singura la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Ea le-a…

- O femeie in varsta de aproximativ 45 de ani a murit sambata, la Sinaia, dupa ce a fost lovita de partenerul sau, in fata unui hotel. Femeia s-a dezechilibrat si in cadere s-a lovit la cap de o bordura.

- Alexandra, o romanca in varsta de 15 ani, a disparut din Germania. Fata era stabilita cu familia sa in Villingen-Schwenningen și s-a nascut in Spania. Oamenii legii i-au localizat telefonul ultima data in Franța. De asemenea, polițiștii fac apel disperat catre cetațeni pentru a o gasi pe Alexandra.

- Politistii anunta ca barbatul care si-a ucis sotia joi, 12 august, intr-un imobil din Sectorul 2 al Capitalei, a fost retinut, transmite Antena 3. Femeia, in varsta de 48 de ani, a fost injunghiata de mai multe ori chiar in propria locuința, joi dimineața. Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul…

- Crima ingrozitoare din Capitala a șocat o țara intreaga! O educatoare a fost injunghiata in propria casa, iar principalul suspect este chiar fostul soț al acesteia. Femeia a fost gasita in pat, injunghiata in inima. De atunci, principalul suspect, pe nume Faur Valentin Nicușor, este de negasit. Iata…

- O crima infioratoare a șocat locuitorii Capitalei, dupa ce o educatoare a fost ucisa cu sange rece chiar in locuința sa. Principalul suspect este chiar soțul femeii, caruia ii era interzis sa se apropie de aceasta din cauza unor antecedente bazate pe violența și agresiuni fizice. Barbatul este cautat…