- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- De cand Rusia a invadat Ucraina, romanii se ingrijoreaza de faptul ca vor fi chemați la razboi. De altfel, circula multe informații false in mediul online și in spațiul public potrivit carora serviciului militar obligatoriu s-ar reintroduce in Romania, iar rezerviștii ar putea fi mobilizați in caz de…

- Fotbaliștii brazilieni de la Șahtior Donețk și Dinamo Kiev au ramas blocați in capitala Ucrainei, dupa invazia rusa din aceasta dimineața. Junior Moraes, 34 de ani, atacant trecut și pe la Gloria Bistrița, cere sprijinul autoritaților braziliene pentru a pleca din țara. Sud-americanii sunt impreuna…

- Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța, joi dimineața, ca a doborat cinci avioane rusești și un elicopter in regiunea Luhansk,…

- Volodimir Zelenski, 44 de ani, președintele Ucrainei, a anunțat joi, 24 februarie, impunerea legii marțiale, a notat agenția UNIAN . „Dragi cetațeni ai Ucrainei! Astazi, președintele Putin a anunțat declanșarea unei operațiuni militare speciale in Donbas. Rusia a efectuat lovituri asupra infrastructurii…

- Imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin privind declanșarea unei ofensive militare in Ucraina, au inceput bombardamentele, inclusiv la Kiev. Interfax transmite ca trupele ruse sunt debarcate in Mariupol și Odesa.

- Angajații consulatului rus din Odesa au inceput sa arda documente. Aceste informații au fost difuzate marți seara, 22 februarie 2022, de presa din Ucraina.