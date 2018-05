Stiri pe aceeasi tema

- Un roman este acuzat de politia spaniola ca si-a sechestrat iubita mai bine de un an, in localitatea Almeria. Femeia a fost inchisa in casa si impiedicata sa ia legatura cu familia din Romania. Tanara era batuta, abuzata psihic si fortata sa stea inchisa alaturi de cei doi bebelusi ai cuplului, doua…

- Mesajul Patriarhului Daniel, la inmormantarea academicianului Mircea Malița. Patriarhul Daniel a adresat joi, 24 mai, un mesaj de condoleante la slujba de inmormantare a academicianului Mircea Malita. “Am primit cu multa tristețe vestea trecerii din aceasta viata a distinsului academician Mircea Malița,…

- Tanara a fost adoptata la varsta de trei luni de o familie de canadieni, care nu i-au ascuns adevarul. Pariții ei adoptivi i-au spus ca este romanca nascuta in Caraș Severin. In urma cu doar cateva zile, fata a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care cere prietenilor sa o ajute…

- Un milonar portughez in varsta de 57 de ani e judecat in Spania pentru tentativa de uciderea a sotiei sale, un model roman cu 30 de ani mai tanar, pe nume Eliza, in 2016, intr-un hotel din Vigo, in incercarea de a incasa asigurarea de viata, in valoare de 150 000 de euro.

- Ergo Grup AG, grupul german din care fac parte Ergo Asigurari de Viata si Ergo Asigurari Generale, transmite intr-un comunicat catre Ziarul Financiar ca nu este angajat in nicio discutie de vanzare a subsidiarei romanesti, dar afirma in acelasi timp ca exista posibilitatea unei vanzari a companiilor…

- Ana Bogdan (Romania, 90 WTA) a castigat dramatic luni seara, in prima mansa a turneului International de la Monterrey, depasind-o cu 4-6, 6-4, 7-6(5) pe jucatoarea locala Victoria Rodriguez (Mexic, 296 WTA). Bogdan, a 6-a favorita de la Monterrey, a avut parte de un meci extrem de dificil…

- "Depresia postanala m-a facut sa renunt la confort si sa imi urmez visul" Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria…

- Diana Dumitrescu a vorbit despre o situație mai puțin știuta din familia ei. Tatal sau sufera de diabet și și-a pierdut ambele picioare. Diana Dumitrescu, care iși dorește foarte mult un copil , este mereu cu zambetul pe buze, dar in spatele acestuia se ascund multe lucruri dureroase in ceea ce privește…