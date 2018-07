Stiri pe aceeasi tema

- Juan Luis Londono Arias, pe numele de scena Maluma, a concertat sambata seara, la Romexpo, in fața unui public in extaz. (Console si accesorii gaming) Inainte de reprezentație, artistul s-a “incalzit” in Face Club Bucharest, de unde a plecat in jurul orei 5. Nu singur, ci alaturi de cinci fete. CANCAN.RO,…

- Celebrul artist columbian a susținut aseara un show de excepție la Romexpo! Cum și-a obișnuit fanele la fiecare concert, Maluma a chemat pe scena o fata din public, cu scopul de a o saruta. Romanca l-a impresionat atat de mult, incat a distribuit o poza cu ea pe contul lui de Instagram. Maluma a susținut…

- Andra și-a lasat fanii cu gura cascata cand și-a facut apariția in deschiderea concertului susținut de Maluma, la Romexpo. Uimirea nu a provocat-o pantalonii ”electrici”, ci burtica rotunjoara a artistei. (Console si accesorii gaming) Andra a facut un spectacol incendiar, aseara, pe scena de la Romexpo.…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos, dar șirul transformarilor continua! Vedeta vrea neaparat sa aiba niște forme de invidiat așa ca va trece, din nou, pragul medicilor esteticieni. (Promotiile zilei la monitoare) A slabit 42 de kilograme, iar din cauza surplusului de piele Ozana Barabancea va fi…

- Andra a simțit nevoia de o schimbare și a indraznit sa o faca chiar inainte de urca pe scena, sa cante alaturi celebrul Maluma. Vedeta, in varsta de 31 de ani recunoaște ca și-a dorit de foarte mult timp sa aiba parul mai scurt. ‘’Mereu mi-am imaginat ca dupa ce voi avea copii, o sa […] The post Andra…

- Vica Blochina nu-și arata deloc varsta, asta pentru ca a descoperit picaturile magice. Și poate manca orice! Vedeta, invitata intr-o emisiune, a dezvaluit ș ice are de gand sa faca pe plan profesional. (Promotiile zilei la monitoare) „Mananc si nu ma ingras, sunt niste siropuri. Sunt diuretice, mananc…

- Cristina Rus a disparut din lumina reflectoarelor, dupa ce s-a casatorit cu omul de afaceri Dragoș Bilteanu, alegand sa se dedice vieții de familie. Vedeta este mama a doi copii și, chiar daca a trecut prin momente grele, soțul ei fiind in inchisoare pentru cateva luni, blondina a reușit cu brio sa…

- Celebrul autor al hitului “Despacito”, Luis Fonsi tocmai a confirmat ca va veni in Romania și va susține un concert in cadrul festivalului “El Carrusel”, dupa cum a anunțat bloggerul Pandutzu. Evenimentul are loc in perioada 30 iunie – 1 iulie la Romexpo și este același festival la care va canta și…