- Un cunoscut DJ italian și proprietarul unui post de radio din Roma, Francesco Cirioni, 39 de ani, a fost arestat pentru sechestrare de persoane, agresiune și viol, dupa ce ar fi sechestrat-o in casa timp de trei zile pe o romanca de 31 de ani, pe care a supus-o la violențe și chinuri greu de imaginat.

- O tanara romanca a fost umilita in Italia, din cauza unui handicap care o forțeaza sa circule in scaun cu rotile. Fata a fost agresata verbal iar tatal ei chiar a fost batut de un individ, ajungand la spital cu mai multe traumatisme.

- O tanara romanca a trait doua episioade regretabile in Italia, tara ei de adoptie. Mai intai, ea a fost jignita in parcarea unui centru comercial, dupa care a fost umilita si la un post de televiziune italian.

- Simona Halep are programata revenirea oficiala odata cu reluarea turneelor WTA, la startul lunii august, intr-un loc pe care l-a vizitat acum un deceniu, cand cariera ei abia incepea Iulie 2010. Aflata pe locul 96 mondial, Simona Halep era la prima ei saptamana de prezența in Top 100. ...

- Crina Micnescu, romanca sofer de TIR in Italia, a avut parte de o serie de umilinte dupa s-a intors acasa. Femeia a fost anuntata de politisti ca trebuie sa stea in izolare, desi categoria profesionala din care face parte face exceptie de la aceasta regula.