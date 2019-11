Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 33 de ani l-a acuzat pe iubitul ei bulgar, un barbat de 35 de ani, ca a sechestrat-o și a maltratat-o. Barbatul a fost trimis in judecata pe 5 noiembrie de catre Tribunalul din Lanciano, din provincia Chieti (Abruzzo). Calvarul femeii a inceput pe 11 septembrie 2017, cand romanca…

- O tanara in varsta de numai 17 ani, de origine din Romania, dar care era stabilita cu familia in Spania, a murit pe 8 octombrie, dupa o supradoza de heroina. Tanara obișnuia sa consume droguri impreuna cu prietenul ei, un barbat de 27 de ani. Tragedia a avut loc in Coslada, o localitate invadata de…

- O romanca a incercat sa iși scape iubitul de amenda in trafic, dupa ce un echipaj de poliție l-a prins la volan, deși barbatul nu are permis de conducere. Femeia, aflata in mașina alaturi de partenerul ei, a facut o propunere de necrezut, din cauza careia a fost amendata imediat.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, scrie pe Facebook ca are date despre traficul de tinere și cum sunt acestea ascunse in Italia, menționand cazul unei fete dusa din Romania și preluata in Bolzano la doar doua zile de la dispariția Alexandrei.Redam postarea lui Alexandru Cumpanașu:…

- Mai mult de o treime dintre romani ar cumpara o masina electrica, cel mai ridicat procent din Europa. Dieselul se prabușește in țarile UE Interesul fata de masinile electrice se situeaza la cotele cele mai inalte in Romania si Italia, unde 36% dintre respondentii chestionati in cadrul unui studiu realizat…

- Sorina Gheorghe, romanca de 24 de ani care a murit in primavara intr-un accident rutier produs pe o autostrada din Marea Britanie, a produs accidentul dupa ce a fost extrem de obosita pentru ca a stat la munca ore suplimentare. Tanara conducea spre munca in momentul in care a incercat sa depașeasca…

- Emanuela Iacobuta, o romanca de 40 de ani stabilita in Italia, a fost gasita moarta in urma cu cateva zile in apartamentul in care locuia. Emanuela locuia cu concubinul ei intr-un apartament din Predappio Alta, insa barbatul, sofer de camion, obisnuia sa o bata zdravan in mod constant. Emanuela a fost…

- O femeie din Romania, gravida in șase luni, a mers in vacanța in Italia. Ea se afla impreuna cu familia in localitatea Francavilla al Mare, cand a simțit ca urmeaza sa nasca. Ea a fost dusa cu ambulanța la spitalul din localitatea Chieti. Pe drum insa, femeia a nascut chiar in salvare, a notat rotalianul.com.…