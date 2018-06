Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani din Targu-Carbunești, județul Gorj, premiata la un concurs de creație literara, care se mutase recent in Belgia, a fost ucisa cu 50 de lovituri de cuțit, in locuința pe care o inchiria in Bruxelles.Un site local sustine ca fata se prostitua si ar fi fost ucisa de un client.Potrivit…

