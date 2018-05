Stiri pe aceeasi tema

- Laura, o tanara de 21 de ani care se prostitua in Belgia, a fost ucisa de un client nemulțumit cu 50 de lovituri de cuțit. Presa din Belgia scrie ca iubitul tinerei, care are 19 ani, se ocupa cu tranzacționare de mașini second-hand. Acest...

