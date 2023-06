Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care perioada in care un psiholog cu drept de libera practica a furnizat servicii psihologice sa fie asimilata vechimii in munca, in anumite conditii cumulative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 13 din…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- EU home affairs ministers reached a migration deal described as historic by officials that would see EU states pay E20,000 for each migrant they refuse to host, according to Euractiv. Swedish immigration minister Maria Malmer Stenergard, who chaired the talks in Luxembourg on Thursday, described the…

- Incepe haosul in inchisorile din toata tara. Polițiștii de la penitenciare refuza sa intre in tura. Este inceputul protestelor de astazi la care vor participa mii de politisti din penitenciare. 8.000 de angajați din penitenciare protesteaza și nu mai vor sa lucreze ore suplimentare, ceea ce ar putea…

- Incepe haosul in inchisorile din toata tara. Polițiștii de la penitenciare refuza sa intre in tura. Este inceputul protestelor de astazi la care vor participa mii de politisti din penitenciare. 8.000 de angajați din penitenciare protesteaza și nu mai vor sa lucreze ore suplimentare, ceea ce ar putea…

- Comisarul european insarcinat cu Munca si Drepturile Sociale Nicolas Schmit susține ca toata Uniunea Europeana ar trebui sa implementeze un program de lucru de patru zile pe saptamana, mai ales ca exista sectoarele afectate de o penurie a fortei de munca. ”Cred ca este un lucru care avanseaza treptat…

- Un barbat din Reșița a avut parte de o surpriza neplacuta, marți dimineața, in timp ce mergea spre locul de munca. A observat ca, sub capota mașinii sale, se ascunde un șarpe lung, de un metru și jumatate. Barbatul nu a reușit sa scoata singur reptila, așa ca a cerut ajutor la 112. „La sosirea […] The…

- Un tren de pasageri ce transporta cel puțin 50 de persoane a deraiat in Olanda noaptea trecuta, dupa ce a lovit echipament de construcție aflat pe calea ferata, iar cateva zeci de oameni au fost raniți, mulți dintre ei in stare grava, au spus serviciile de urgența olandeze, citate de Reuters. Aproximativ…