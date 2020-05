Românca Laura Codruţa Kovesi, desemnată personalitatea publică a anului de Emerging Europe Procurorul public european, Laura Codruta Kovesi, a fost desemnata joi de publicatia londoneza Emerging Europe drept personalitatea publica a anului. Actualmente sefa Biroului procurorului public european (EPPO), Kovesi a ajuns initial in atentia publica in Romania, tara ei natala, in calitate de sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), al carei director a devenit in 2013. In timpul celor cinci ani in care s-a aflat in aceasta functie, ea a supervizat trimiterea in judecata a mii de politicieni corupti: primari, parlamentari si chiar fosti premieri au fost gasiti vinovati de coruptie si… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

