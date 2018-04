Stiri pe aceeasi tema

- Un milonar portughez in varsta de 57 de ani e judecat in Spania pentru tentativa de uciderea a sotiei sale, un model roman cu 30 de ani mai tanar, pe nume Eliza, in 2016, intr-un hotel din Vigo, in incercarea de a incasa asigurarea de viata, in valoare de 150 000 de euro.

- Un milonar portughez in varsta de 57 de ani e judecat in Spania pentru tentativa de uciderea a sotiei sale, un model roman cu 30 de ani mai tanar, pe nume Eliza, in 2016, intr-un hotel din Vigo, in incercarea de a incasa asigurarea de viata, in valoare de 150 000 de euro.

- O femeie din județul Suceava a fost ucisa de fostul soț, care apoi a incercat sa se sinucida. Ce e de-a dreptul neobișnuit e ca individul a incercat sa-și ia viața prin trei metode diferite. Criminalul a murit dupa doua zile, la spital.Femeia ucisa de fostul soț avea 68 de ani și lo cuia in […] The…

- "Nu vreau sa intru in detalii, intotdeauna am sperat ca daca sunt discreta si doamna si cei din jur vor intelege si vor proceda la fel. Dar vin in premiera si spun ca sotul meu a gresit lamentabil si n-am mai putut sa reconstruiesc afectiv nimic pe un soclu putred. Si spun asta dupa ce timp de 7-8 luni…

- Barbatul banuit de omorul femeii, corpul careia a fost gasit intr-o geanta intr-un tomberon din sectorul Buiucani al Capitalei, urmeaza sa compare in fata magistratilor. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv. Potrivit politiei, individul este fostul sot al femeii omorate.

- Tanara banuia ca barbatul o tradeaza, asa ca l-a urmarit, scrie ciao.ro. Nu mare i-a fost mirarea cand a descoperit ca avea dreptate si ca acesta o insela . Dupa un scandal imens cu cei doi amorezi, nevasta tradata a decis sa se razbune si nu oricum. Citeste si Adio, impacare! Bebe Cotimanis…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- Bebe Cotimanis pare sa aiba o viața cat se poate de liniștita in compania femeii care i-a luat loc, in inima lui, soției sale. Și, zilele trecute, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe actorul care pare sa fi uitat de soția lui in compania femeii cu care loocuiește acum, bucurandu-se de liniștea treburilor…