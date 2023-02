Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 43 de ani din județul Caraș-Severin a fost inșelata prin metoda „soldatul american” de un necunoscut, care a susținut online ca este comandant de nava și care a convins-o sa ii trimita aproximativ 20.000 de dolari. Aceasta a depus plangere penala la IPJ Caraș-Severin pentru savarșirea infracțiunii…

- Gabriela Ruse a fost invinsa de Na-Lae Han (Coreea de Sud) cu 6-4, 1-6, 6-4, marti, in prima runda a turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari. Ruse a facut numeroase erori in acest meci, in care jucatoarea din Coreea a obtinut o victorie muncita, dupa doua…

- Un barbat din Balți a fost reținut de polițiști și procurori, dupa ce acesta a pus in circulație dolari americani falși, in luna decembrie 2022- ianuarie 2023, din cei 130.000 USD falși introduși in țara din Turcia, scrie Echipa.md . Astfel, ca urmare a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat de la…

- Inselaciunea prin metoda „Generalul American” se bazeaza pe increderea celor care se lasa abordati, prin intermediul internetului, de catre o femeie sau un barbat care le promite o relatie de amoroasa si ii conving ulterior sa le trimita sume mari de bani. O femeie din Suceava a fost lasata fara bani…

- Politiștii din cadrul Politiei orașului Vicovu de Sus au fost sesizati recent de catre o femeie din orașul Vicovu de Sus, judet Suceava cu privire la faptul ca, a fost inșelata de catre o persoana necunoscuta utilizatoare a unei retele de socializare, care, pretinzand ca este general in razboi pe un…

- O femeie din Satu Mare a trecut printr-o mare dezamagire, care a costat-o 40.000 de euro. Un barbat a reușit sa obțina banii din partea victimei, fara sa depuna prea mult efort. Acesta a fost prins de polițiști, ulterior.