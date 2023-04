Româncă, în vârstă de 32 de ani la un pas de moarte după o operație în Turcia O operatie de 2.500 de euro in Turcia era cat pe ce sa se termine tragic pentru o romanca in varsta de 32 de ani. Tanara a mers in Turcia pentru o operație de micșorare a stomacului și la doar cateva zile a ajuns la Spitalul Sfantul Ioan, din București, in stare grava. Femeia a mers in Turcia pentru o operație de micșoare a stomacului, iar dupa trei zile de spitalizare, aceasta a fost externata, chiar daca se simțea rau.Tanara relateaza ca a fost operata alaturi de alte 14 persoane, in serie și ca la scurt timp dupa operatie a prezentat stari de rau. In drum spre Romania, starea acesteia s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

