Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost gasita fara suflare in Italia, in locuința batranei de care avea grija. Totul s-a intamplat sambata, intr-un cartier al orașului Ancona. Femeia avea 62 de ani și urma sa revina in Romania in doar doua zile. Nepotul batranei a fost cel care a dat alarma, sambata dimineața. Barbatul și-a…

- O romanca a fost gasita fara suflare in Italia, in locuința batranei de care avea grija. Totul s-a intamplat sambata, intr-un cartier al orașului Ancona. Femeia avea 62 de ani și urma sa revina ?...

- O romanca in varsta de 49 de ani a fost gasita moarta intr-o prapastie, in Italia. Femeia disparuse de ore bune, iar soțul a alertat autoritațile italiene. Anchetatorii au descoperit cadavrul romancei dupa ce au gasit geanta și incalțamintea femeii la marginea drumului.

- O romanca in varsta de 49 de ani a fost gasita moarta intr-o prapastie, in Italia. Femeia disparuse de ore bune, iar soțul a alertat autoritațile italiene. Anchetatorii au descoperit cadavrul romancei dupa ce au gasit geanta și incalțamintea femeii la marginea drumului.

- Tragedie in Italia! O romanca in varsta de 49 de ani a fost gasita moarta intr-o prapastie, dupa ce soțul sau a alertat poliția. Femeia disparuse de ore bune, iar barbatul s-a speriat și a sunat la urgențe. Din pacate, femeia decedase. Autoritațile italiene au descoperit cadavrul romancei dupa ce au…

- Sotul sau a fost cel care a alertat autoritatile, dupa ce femeia, in varsta de 49 de ani, disparuse de ore bune. Autoritatile italiene au descoperit cadavrul dupa ce au gasit geanta si incaltamintea femeii la marginea drumului.

- Romanca de 21 de ani data disparuta in Italia a fost gasita moarta in condiții oribile. Autoritațile italiene au oferit detalii șocante despre modul cum a fost descoperit cadavrul Amaliei Voican. Poliția incearca sa elucideze modul in care a murit tanara. Fata nu mai avea fața, iar parți din copul ei…

- Apar noi detalii in cazul mortii Amaliei Voican, o tanara romanca in varsta de 21 de ani. Ea era data disparuta de aproximativ doua luni, de pe data de 16 aprile 2018 si a fost gasita moarta, iar marturiile martorilor sunt cutremuratoare.