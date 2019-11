Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița romanca implicata intr-un accident ușor in Italia a ramas fara mașina BMW X5. Chemați sa constate accidentul ușor, polițiștii au descoperit ca femeia nu avea actele in regula și i-au luat automobilul. Accidentul s-a produs sambata dimineața in comuna Nichelino din nord-vestul Italiei, la…

- Aceasta sporire a efectivelor, insotita de un mandat extins, a fost aprobata de Parlamentul European in luna aprilie, iar vineri statele membre ale UE si-au dat acordul. Frontex anuntase la sfarsitul lunii octombrie lansarea unei campanii de recrutare pentru noile efective. ''Noile reguli…

- O fata de numai 12 ani a disparut in Italia, iar tatal ei, care se afla in Romania, nu mai știe nimic de ea din data de 15 octombrie 2019. Denisa Ionela Moldovan este nascuta in data de 12 septembrie 2007 și este domiciliata in sectorul 2 din București, dar de curand a plecat in […] Source

- El a ales sa faca acest anunt intr-un 'loc simbolic al industriei din Romania', respectiv o hala de productie a GRIRO (fosta uzina Grivita), iar campania electorala poarta titulara 'IVAN 24', semnaland demararea unui proiect politic de lunga durata. "ADN are toate actele in regula, dupa foarte…

- Germania va prelua 24 de migranti salvati pe Marea Mediterana si aflati pe nava umanitara Ocean Viking, autorizata sambata de Italia sa acosteze pe Insula Lampedusa. Italia va prelua alti 24, Franta tot 24...

- Uniunea Europeana trebuie sa fie mai independenta si sa exercite o putere mai mare pe scena internationala și sa evite sa fie târâta în conflicte între alte puteri mondiale, a constatat un nou sondaj major între alegatorii europeni, potrivit Euronews, citat de Rador.Aproximativ…

- Turismul romanesc atrage tot mai multi straini, dar si numarul romanilor care isi petrec vacantele si concediile in strainatate este tot mai mare. Ultimele date ale Institutului National de Statistica (INS) arata ca, comparativ cu luna iulie 2018, in luna iulie 2019, sosirile vizitatorilor straini…