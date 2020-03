Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, dupa ce a vizitat spitalul militar de campanie amenajat in curtea Institutului de Geriatrie "Ana Aslan” de langa Bucuresti, ca dupa ce criza sanitara va trece autoritatile vor face "o evaluare la sange” a sistemului sanitar romanesc. Iohannis a spus ca…

- Suedia a interzis vineri adunarile de peste 50 de persoane, dupa ce le interzisese pe cele de peste 500. Suedia a optat inițial pentru o strategie mai relaxata decat majoritatea celorlalte țari europene in fața propagarii pandemiei de Covid-19 și a menținut economia in stare de funcționare. Interdicția…

- Centrul de Resurse Juridice (CRJ) atrate atentia ca persoanele cu probleme de sanatate mintala prezinta un risc crescut de imbolnavire cu Covid-19. Autoritatile trebuie sa se asigure ca pacientii cu probleme de sanatate mintala sunt protejati, conform unui comunicat de presa al Centrului.„Masurile…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, bilantul de decese din Italia a ajuns la 5476 de persoane, 651 de decese doar in ultimele 24 de ore. Autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021).…

- Australienii nu par sa se gandeasca prea mult la politica de ”distanțare sociala” a guvernului.Dupa ce vineri fotografiile cu plaja Bondi supraaglomerata au inundat rețelele de socializare, guvernul a luat [email protected] Beach yesterday. Admittedly it was 35 degrees but still.. "folks…

- Autoritatile pot opri site-urile care difuzeaza informatii false cu privire la COVID-19 sau la masurile de protectie si prevenire si pot totodata bloca accesul utilizatorilor la astfel de informatii, conform masurilor cu aplicabilitate directa asociate decretului de instituire a starii de urgenta semmnat…

- Ministri si parlamentari din Romania aflati in izolare, tot mai multe cazuri de infectare cu COVID 19, scoli si universitati inchise, institutii publice care si au redus programul de functionare, haos in magazine si in piete, strazi spalate cu clor, curse aeriene si feroviare anulate. Toate se intampla…

- Autoritațile din intreaga lume iau masuri de prevenție din cauza extinderii cazurilor de infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2, care provoaca boala Covid-19, potrivit 360medical.ro.Ministrul Sanatații din Marea Britanie a admis ca autoritațile ar putea inchide orașe in cazul extinderii epidemiei,…