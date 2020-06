Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Portugalia a omis sa declare decesul mamei sale in 1995, iar acest lucru i-a adus in decursul anilor peste 160.000 de euro. El a fost trimis in judecata pentru fraudarea fondului national de pensii, scrie leparisien.fr, citat de Digi24 via Mediafax.

- Republica Moldova: Crește numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus Foto: Arhiva. Situația sa continua sa se agraveze și în Republica Moldova, însa în ciuda numarului record de îmbolnaviri, autoritațile vor sa renunțe la restricții pentru a relansa economia. Cu…

- Ziarul Unirea Care sunt masurile de relaxare anunțate de autoritați incepand cu 1 iunie 2020 Masurile de relaxare vor fi aplicate gradual, din doua in doua saptamani, in funcție de evoluția cazurilor de infectare cu COVID-19, au declarat de mai multe ori ministrul Sanatații, președintele Klaus Iohannis…

- Trei noi decese survenite in urma complicațiilor aduse de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19 au fost raportate, sambata dupa-amiaza, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Bilanțul total urca, astfel, la 1.173 de oameni care au murit in Romania din cauza COVID-19. Conform sursei citate,…

- Portughezul Ricardinho (26 de ani), fundașul dreapta al celor de la FC Voluntari, ar fi fost depistat pozitiv cu COVID-19 la primul test efectuat, cel rapid. Informația a fost oferita in aceasta seara de Silviu Tudor Samoila, in direct la emisiunea Sport Report de la TV Telekom Sport. Fotbalistul Voluntariului…

- Secretarul de stat Raed Arafat avertizeaza ca s-ar putea lua masuri mai dure pentru carantinare, daca populația nu ințelege și nu respecta masurile deja anunțate. Lumea trebuie sa ințeleaga ca avem o echipa care lucreaza zi și noapte. Munca nu se poate opri. Vrem sa reușim sa limita un pic impactul.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, ca in Romania s-au inregistrat 2.109 cazuri de imbolnavire cu coronavirus, din care 593 la Suceava. „Referitor la situația generala in țara, raportul Centrului național de conducere și coordonare a intervenției, de la ora 20.00, arata ca la acest…

- Campionatul European de Fotbal - amanat. Jocurile Olimpice de vara - reprogramate pentru 2021. Alte competitii interne sau externe pe care telespectatorii le puteau urmari la TVR - handbal, rugby, volei, gimnastica, fotbal - de asemenea, suspendate. Intr-o perioada in care marile evenimente sportive…