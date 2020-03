Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 martie 2020, la amiaza, au intrat in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus. Astfel, sunt sistate cursele aeriene catre și dinspre Italia. De asemenea,…

- Toate competițiile de scrima programate pana la data de 19 aprilie vor fi amanate din cauza epidemiei de coronavirus, dupa cum a anunțat Federația Romana de Scrima pe Facebook. "Ca urmare a...

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depsit o suta de mii. Peste 3400 de oameni au murit, cei mai mulți in China. In Europa, numarul de cazuri crește de la o ora la alta și noi țari raporteaza imbolnaviri.

- A fost fericita ca a reușit sa rezerve o masa la un restaurant abia deschis in centrul orașului. La cateva minute dupa ce s-a așezat la masa, a fost inconjurata de ospatarii care i-au spus ca trebuie sa plece. Motivul? Felul in care era imbracata. Femeia și-a facut cateva poze și a postat imaginile…

- Autoritațile din China au cerut cetațenilor sa reconsidere sau sa reduca calatoriile in afara țarii pe masura ce numarul de cazuri de infecție cu coronavirus aduse acum din afara granițelor a inceput sa creasca, scrie Reuters.Cetațenii care calatoresc in țarile afectate de epidemii de coronavirus și…

- Acesta este un barbat de 45 de ani, care vine din zona din afara definiției de caz, în afara zonelor din Italia carantinate sau cele care se afla, în prezent în definiție, fiind una dintre cele 2 persoane pentru care se aștepta rezultatul infecției cu Coronavirus la Spitalul Clinic…

- Erica, o romanca de 51 de ani stabilita in Codogno, oras aflat in carantina din cauza coronavirusului, ne arata strazile pustii si cozile de zeci de metri din magazine, informeaza mediafax.ro. Romanca a indraznit sa iasa duminica din casa, desi orasul in care locuieste de 22 de ani este in plina carantina…

- Anuntul a fost facut de directorul general al companiei, Horia Grigorescu, luni, pe pagina acestuia de Facebook.„Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre...