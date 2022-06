Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 27 de ani a lovit patru polițiști cu mașina in provincia italiana Rimini, iar apoi a fugit, fiind prinsa dupa ce s-a format un baraj pe drum.”Bausem un pahar și cand mi-au ordonat sa ma opresc, mi-a fost frica și am mers drept inainte”, a explicat tanara in fața judecatorului, potrivit…

- Parinții și-au lasat, liniștiți, copiii la gradinița și și-au vazut de treaba. Dupa-amiaza, atunci cand și-au luat copiii de la gradinița, au observat mai multe urme de violența. Educatoarea din Pitești este acum acuzata ca ar fi agresat mai mulți preșcolari și a fost reținuta de oamenii legii.

- UPDATE. IPJ Argeș transmite: ”Barbatul a fost prezentat, de catre Parchetul de pe Judecatoria Pitești, in fața instanței, care a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Stire inițiala: Un barbat din Poiana Lacului a fost reținut dupa ce, in ziua de Paște a lovit cu mașina doi polițiști.…

- Un șofer, care consumase bauturi alcoolice și nu avea permis de conducere, a fost urmarit de poliție pe Bulevardul Ghencea din Capitala, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Șoferul a lovit o alta mașina și a intrat intr-un stalp de iluminat. „In jurul orei 00.05, polițiști din cadrul…

