Româncă din Italia: "Nu plânge pentru mine România!!!! Eu te-am hrănit atunci când ţi-era foame... Mă urăşti?" ”Nu plange pentru mine Romania!!!! Eu te-am hranit atunci cand ți-era foame... Ma urașți??? Eu am puterea sa trec peste asta, zambesc amar și te compatimesc!!! Nu știu ce suflet aveți in voi sa dați cu pietre in oamenii loviți de soarta sau aveți impresia ca cei care sunt in strainatate au venit din prea multa bunastare???!!! In final, ați aratat din ce sunteți facuți. Aviz celor ce arunca cu noroi in noi zilele acestea și sa nu uitați ca și noi suntem cetațeni Romani!!!!! O sa treaca și coronavirus dar celui de afara nu o sa-i treaca niciodata ura, disprețul și mesajele citite de la cei din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

