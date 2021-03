Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca a fost injunghiata de propria fiica in varsta de doar 14 ani. Totul s-a petrecut in Italia, acolo unde este stabilita familia. Mama injunghiata de propria fiica Scenele cumplite din familia de romani s-au intamplat in Miradolo Terme, Italia, o comuna din provincia Pavia. Fata de 14…

- Fosta Prima Doamna Michelle Obama se retrage din viata publica pentru ca vrea sa petreaca mai mult timp cu familia, dar nu a renuntat in totalitate la responsabilitatile politice. Ea s-a implicat indeaproape in campania de sustinere a lui Joe Biden. Dupa ce a devenit un model pentru mulți…

- Bia Khalifa, blonda acoperita doar de maști la iUmor, s-a lovit dur de sistemul de invațamant romanesc și a alesa sa renunțe la studiat. Ce a trait in strainatate tanara de 20 de ani și cum a fost viața in Italia.

- Reporterii Acces Direct au reușit sa obțina ultimele imagini cu Angela Balint in viața! Familia femeii decedate este inca in stare de șoc in legatura cu moartea sa și susține ca pe camerele de supraveghere aceasta ar fi avut o apariție ciudata, in fața blocului, mai exact ca parea ca merge sprijinindu-se…

- Alina Bita (28 de ani) a fost gasita fara suflare in casa ei din Cerda, regiunea Palermo, langa fetita ei de 11 luni. Suspectii au fost condamnati la inchisoare pe viata la trei ani dupa ce au comis oribila fapta.

- Polițiștii craioveni au continuat activitațile de cautare a femeii de 73 de ani, disparuta de la domiciliul sau din Craiova, in dimineata zilei de ieri. S-a constituit un colectiv format din lucratori din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale și Secției 2 Poliție Craiova fiind solicitat sprijinul…

- Caz de moarte suspecta in Tucria. O cunoscuta dansatoare orientala a fost gasita moarta, in apartamentul sau. Familia și prietenii au alertat autoritațile, dupa ce nu au mai putut-o contacta. Apropiații contesta acum ipoteza pe care merg polițiștii. Femeia, in varsta de 30 de ani, era originara din…

- O romanca de 50 de ani din Italia a fost gasita moarta in casa, dupa ce, cu cateva clipe inainte sa-și dea ultima suflare, femeia a apucat sa-și sune o prietena și sa-i spuna ca se simte foarte rau. Pompierii au spart geamul de la balcon pentru a intra in apartamentul de la etajul al doilea al femeii.…