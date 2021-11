Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Amalia Mitrea, o romanca in varsta de 39 de ani din Italia, a suferit un grav accident pe data de 3 noiembrie in Martignacco. Femeia a fost transportata de urgența la spital, iar medicii au incercat tot ce le-a stat in putința, insa astazi s-a stins din viața. Durerea este de nedescris pentru…

- O romanca in varsta de 37 de ani i-a impresionat pe italieni, dupa ce a stabilit un nou record. Femeia a nascut noua copii și a dezvaluit in presa din peninsula ca iși mai dorește și alții. Proaspeții parinți iși doresc o familie numeroasa și au menționat ca pentru ei reprezinta un adevarat ritual.

- O adolescenta de doar 15 ani, stabilita alaturi de parinții ei in Italia, și-a gasit sfarșitul in drum spre liceu. Intr-o fracțiune de secunda, Larisa a fost calcata de catre o cisterna cu lapte care efectua o manevra de intoarcere in acel moment. Tanara s-a luptat cateva zile bune cu numeroase rani,…

- O prostituata din Belgia a profitat de increderea clientului sau fidel și a scos din contul bancar al acestuia 90.000 de euro, scrie stiridiaspora.ro. Barbatul este un comerciant de bauturi alcoolice și i-a...

- Un incident violent a avut loc la Lecce, unde un barbat, in varsta de 56 de ani, acuzat de violența, a fost arestat. Barbatul ar fi lovit-o și pe o romanca, pe care a incercat sa o sugrume cu ...

- Drama in familia unei romance stabilite in Italia. Femeia de 22 de ani si-a gasit, sambata dimineata, bebelusul fara suflare. Din primele investigatii se pare ca micutul a murit prin asfixire dupa ce a mancat. Toate cauzele mortii vor fi examinate de anchetele sectiei de politie locale, sustinute de…

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…