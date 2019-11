Stiri pe aceeasi tema

- Titus Corlațean a acuzat,miercuri,ca Partidul Național Liberal ar fi plagiat programul PSD, in ceea ce privește relația cu Federația Rusa. Senatorul PSD a precizat ca singura fraza neplagiata este cea in care se specifica nerecunoașterea anexarii Crimeei de catre Rusia,sperand sa fie doar o scapare."Programul…

- Miercuri este ultima zi de audieri in comisii a miniștrilor propuși in Guvernul Orban. Printre liberalii audiați miercuri se numara Bogdan Aurescu, propunerea pentru Ministerul de Externe, Catalin Predoiu, propunerea de ministru la Justiție și Lucian Bode, propunerea pentru Transporturi, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca are obiectii in legatura cu unii ministri propusi in Cabinetul Orban, facand referire la Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, si la...

- Ministerul de Externe a confirmat, luni, pentru MEDIAFAX, ca barbatul care a atacat cu brutalitate trei femei in timpul unui jaf intr-o locuința din orașul britanic Luton este cetațean roman. MAE transmite ca ancheta e in curs de desfașurare, iar subiectul e urmarit de Ambasada Romaniei la Londra.„Ambasada…

- Ministerul de Externe a transmis, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca trupurile neinsuflețite ale celor doi romani impușcați mortal in Belgia urmeaza sa fie repatriate. Instituția precizeaza ca ancheta este in continuare in curs de desfașurare.„Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atenție cazul…

- Ministerul de Externe informeaza, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca nu au fost inregistrați romani printre turiștii evacuați din hotelurile din Samos, Grecia, in urma incendiilor de vegetație din zona. Instituția precizeaza ca niciun roman nu a cerut inca ajutor autoritaților in acest context.„Ambasada…

- O scriitoare romanca scrie proza pentru o cafenea din Londra și astfel a fidelizat publicul. Ea primește cafea gratis pentru poveștile ei și simpatia publicului. Scrie o poveste pe luna, in patru episoade: de dragoste, aventuri, calatorii, piese de teatru. O cafea și o poveste captivanta, va rog. Așa…