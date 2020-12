Stiri pe aceeasi tema

- Criza de anesteziști la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Urgențele chirurgicale, transferate la București sau la Spitalul Județean. Spitalul de Pediatrie din Pitești se confrunta cu o situație de criza, dupa ce a ramas fara medici anesteziști suficienți pentru a asigura asistența medicala. Din cei…

- In urma cu doua zile, conducerea lui FC Argeș anunța pe site-ul oficial noul staff tehnic. Acesta era compus din principalul Adrian Dulcea, respectiv Paul Ciobanu secund , dar cei doi nu au apucat sa debuteze la echipa din Trivale ca au și fost puși pe liber. „Primarul Gentea Cristian si conducerea…

- Absolventa a Universitatii Harvard, Sara Luchian face parte din echipa care lucreaza la Virgin Hyperloop, o reinventare a transportului in comun sub forma unei capsule care calatoreste cu peste 1.000 de km pe ora intr-un tunel aproape vidat. Intr-un interviu pentru Digi24, tanara explica cum radacinile…

- Absolventa a Universitatii Harvard, Sara Luchian face parte din echipa care lucreaza la Virgin Hyperloop, o reinventare a transportului in comun, sub forma unei capsule care calatoreste cu peste 1.000 de km pe ora intr-un tunel aproape vidat. Intr-un interviu pentru Digi24, tanara explica cum radacinile…

- Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Arges, pe data de 12 octombrie, un echipaj de jandarmerie care se afla in serviciu in municipiul Pitesti a fost solicitat de catre conducerea Liceului Tehnologic Dacia pe motiv ca in incinta unitatii de invatamant se afla mai multe persoane care tulbura ordinea…

- Jandarmii din Argeș au gasit, luni, in rucsacul unui elev un cutit de 21 de centimetri. Saptamana trecuta, in aceeasi unitate, asupra unei adolescente au fost gasite trei arme albe, scrie ziarul Adevarul.Echipajul de jandarmerie care se afla in serviciu pe raza municipiului Pitesti a intervenit luni…

- Luni, 12 octombrie, un echipaj de jandarmerie care se afla in serviciu pe raza municipiului Pitești a fost solicitat de catre conducerea Liceului Tehnologic Dacia pe motiv ca in incinta unitații de invațamant se afla mai multe persoane care tulbura ordinea publica. Dupa ce au ajuns la fața locului,…

- Acuzații de malpraxis la Spitalul Județean Argeș. Rudele unui barbat in varsta de 52 de ani, diagnosticat cu Covid, ii acuza pe medici de nepasare și de administrarea unui tratament necorespunzator, in urma caruia pacientul a murit.