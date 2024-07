Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Brașov, in varsta de 41 de ani, disparuta fara urma dupa ce ar fi plecat in Bruxelles. este cautata de poliție și apropiați. Rudele cred ca romanca a cazut in plasa traficanților de carne vie, dupa ce și-ar fi facut un cont pe Tinder unde ar fi cunoscut un barbat.

- Familia fostei invațatoare Aurica Popescu din Zarnești face un apel public, dupa ce octogenara a disparut de acasa și este ne negasit de mai bine de 48 de ore. Pe 28 iunie 2024, femeia in varsta de 82 de ani a disparut de la domiciliul sau din Fundeni-Zarnești. Familia și prietenii sunt extrem de ingrijorați…

- Edi Iordanescu trece prin momente grele! Un membru iubit din familia lui s-a stins din viața dupa meciul Romania - Slovacia. Apropiații selecționerului sunt devastați de durere dupa o asemenea veste.

- Senatoarea PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, ca va merge ca europarlamentar, la Bruxelles, dupa rezultatul alegerilor din 9 iunie.Gabriela Firea a fost intrebata la Brasov daca va merge la europarlamentar la Bruxelles.„Cu siguranta si cu ceilalti colegi ai mei.

- Cei trei tineri care au disparut intr-un rau unde au fost luați prin surprindere de nivelul crescut al apei nu au fost inca gasiți. Presa italiana a scris, citand polițiști italieni ca cel puțin unul – o fata de 23 de ani – era romanca. La fața locului a fost gasita o mașina inmatriculata in […] Articolul…

- O tanara de 14 ani disparuta de acasa este cautata de poliție. Familia cere ajutorul clujenilor pentru a gasi fata.La data de 16 aprilie a.c, in jurul orei 14.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca BALAZS RENATA MARIA, in varsta de 14, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat…

- Moartea misterioasa a Angelei a ridicat o mulțime de intrebari. Familia o cauta de peste doi ani, iar acum, trupul ei a ost gasit fara suflare intr-o padure din Curtea de Argeș, alaturi de cateva obiecte personale.