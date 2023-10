Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane sunt arestate, ultima dintre ele joi, 5 octombrie, acuzate de participare la jaful armat de la bijuteria Piaget din Paris, care a avut loc cu doua luni in urma. Printre ele și o romanca de 36 de ani, scrie site-ul postului de radio francez Europe 1.Talharul Borsalino, o femeie de serviciu,…

- In acest moment, proiectul de promovare se desfașoara pe strazile din Paris, unde turiștii pot admira și descoperi tot ceea ce Romania are de oferit din punct de vedere turistic.Proiectul de promovare a costat suma de 111.000 de euro și a fost realizat de catre echipa de experți de la Ministerul Economiei,…

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut luni sa nu fie creata o „proasta polemica” in jurul eventualului ajutor al Frantei pentru Maroc dupa seismul devastator , informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Aceasta este o disputa proasta, o disputa total deplasata”, a declarat Catherine Colonna…

- Ajutorul financiar acordat de Franța vine dupa ce Marocul a fost lovit de un seism puternic cu magnitudinea 6,8, vineri seara, 8 septembrie, in jurul orei locale 23.11, provocand moartea a peste 2.000 de persoane, potrivit AFP, citata Agerpres.Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut luni…

- Selectionata Australiei, una dintre pretendentele la trofeu, a invins echipa Georgiei cu scorul de 35-15 (21-3), cu bonus ofensiv, sambata, pe Stade de France, in primul sau meci din Grupa C a Cupei Mondiale de rugby din Franta, potrivit Agerpres.Wallabies nu au convins, totusi, in acest meci in…

- Magazinul de ceasuri si bijuterii de lux Piaget, situat pe Rue de la Paix din centrul Parisului, a fost jefuit marti la ora pranzului de trei persoane care au reusit sa fuga avand asupra lor obiecte a caror valoare totala a fost estimata intre 10 milioane si 15 milioane de euro.

- O femeie de 51 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, acuzata ca a sustras in repetate randuri bani din fondurile firmei farmaceutice la care era director financiar. Prejudiciul este estimat la 18 milioane de lei, a anunțat vineri, 21 iulie, Poliția Capitalei.Faptele s-au petrecut in perioada…

- O romanca stabilita in Australia se poate mandri cu o afacere care-i aduce milioane de dolari. Ideea care poate parea una banala i-a adus succesul. Produsele ei sunt apreciate de foarte mulți oameni. Cum a dat romanca lovitura? Romanca care a dat lovitura in Australia O romanca, in varsta de 39 de ani,…