Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dr. Valeria Herdea, a declarat vineri, la Targu Mureș, ca Romania are cea mai tanara bunica din lume, la doar 23 de ani. De asemenea, exista cazuri de fete insarcinate la 12 ani și tinere de 14 ani cu cate doi copii. Din acest motiv, noul contract-cadru, […]