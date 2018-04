Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep e la doar un pas de a aduna peste 23 de milioane de dolari din premii, putand realiza aceasta performanta fabuloasa chiar la urmatorul turneu.Pentru a face acest lucru, insa, romanca trebuie sa treaca de faza semifinalelor turneului Premier de la Stuttgart (23 - 29 aprilie). Competitia…

- Paris Hilton nu are probleme cu banii, dar a tras totuși o spaima intr-o noapte, cand dansa cu foc intr-un club. Inelul de pe deget i-a sarit, cand se zbenguia! L-a gasit dupa cateva minute. Recent, Paris Hilton le-a impartași fanilor de pe Twitter o povestioara, spune ea, destul de amuzanta. „Inelul…

- Mark Zuckerberg, presedinte si director general al Facebook, si-a vandut in februarie 2018 actiuni pe care le detinea in companie in valoare de aproape 500 de milioane de dolari, pentru finantarea fundatiei Chan Zuckerberg Initiative (CZI), potrivit datelor raportate de companie.

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit Daily Mail ,…

- O ancheta efectuata pe parcursul a cinci ani de autoritațile romane și americane confirma dezvaluirile facute de „Evenimentul zilei”, in „Campania Medicul de Garda”. In 2012, anul demararii acestei anchete semnalam, in articolul „Filiera medicamentelor. Monopol pe sanatatea romanilor”, ca statul roman…