Româncă cu un copil de 3 ani în braţe, alergată pe stradă de poliţie, în Spania: "Am vrut să mă sinucid, celalalt arde în casă" Poliția Naționala a arestat o femeie de nationalitate romana, in varsta de 32 de ani, in cartierul Pajarillos din Valladolid. Femeia a fost alergata pe strada de politisti dupa ce a fost vazuta cum impingea un caruț gol și avea de mana un copil de 3 ani. Cand au prins-o femeia parea debusolata si le-a spus politistilor ca a intarziat pe strada. Ea a cerut sa vobeasca la telefon cu cineva si ulterior a fost anuntat la numarul de urgenta un incendiu intr-o locuinta in care se afla un bebelus de 8 luni. Un echipaj de Politie a mers la casa femeii si a gasit baiețel de 8 luni in patuț, iar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

