Româncă care locuiește în Israel, mamă a cinci copii: ”Copiii mei s-au născut în această teroare” Roxana locuiește in Așdod, oraș situat la 37 de kilometri de Fașia Gaza, zona in care, aproape zilnic, sunt alerte de atacuri cu rachete ale Hamas. Mama a cinci copii, romanca a povestit, la Antena 3 CNN, cat de grava este situația din zona in care locuiește și cat de dificil este sa traiasca atat de aproape de Fașia Gaza. „Eu sunt de 18 ani aici și am trecut prin mai multe acțiuni ale armatei israeliene impotriva Hamas. Nu este pentru prima data cand eu traiesc sub bombardamente. Copiii mei s-au nascut in aceasta teroare și, oarecum, sunt obișnuiți. Diferența dintre ceea ce a fost pana acum și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

