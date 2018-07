Româncă bătută şi umilită de iubitul italian. Totul se întâmpla în faţa copiilor Violența fizica și psihologica din partea concubinului au impins-o, intr-un final, pe o tanara romanca rezidenta in localitatea Canelli, provincia Asti, sa-l denunțe pe barbat la carabinieri inainte de a se ajunge la o tragedie. Italianul in varsta de 35 de ani era cunoscut cu antecedente penale, era mai mereu beat și, ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, era și dependent de jocurile de noroc. Potrivit rotalianul.com, barbatul o batea adesea pe concubina sa romanca, chiar și in prezența copiilor, cu o violența atat de mare incat femeia a avut nevoie de mai multe ori de ingrijiri medicale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

