- O femeie, de origine romana, a ajuns la spitalul din Mantua, dupa ce iubitul ei, un conațional de 42 de ani, a batut-o violent cu incarcatorul telefonului și cu un furtun de irigație, rupandu-i nasul, conform fanpage.it.

- Scene de groaza in nordul Belfastului! O intreaga comunitate este in stare de șoc, dupa ce un bebeluș de numai 8 luni și surioara lui de 2 ani au fost injunghiați in casa. Din primele rezultate ale anchetatorilor reiese ca vinovata acestei tragedii este chiar mama lor, o tanara romanca in varsta de…

- Varianta Delta a fost descoperita in judetul Constanta Au fost secventiate sapte astfel de cazuri de la persoanele infectate cu coronavirus O persoana de 68 de ani a murit Un alt pacient, femeie, se afla internata in stare stabila Iata ca judetul Constanta se alatura listei de judete unde exista focare,…

- Oana Mizil a fost agresata fizic de catre partenerul sau, Marian Vanghelie. Ea a ajuns la spital si a fost internata. Totodata, a primit si un ordin de protectie impotriva fostului primar al Sectorului...

- Daniela Bruma, o asistenta din Padova, a devenit eroina pe o plaja din, Italia. Femeia a intervenit prompt atunci cand tatal unui baiețel in varsta de doar 10 ani a adus la mal trupul copilului care fusese inghițit de valuri intr-un moment de neatenție.Asistenta i-a facut baiatului masaj cardiac timp…

- Clipe dificile pentru Ilinca Vandici. Frumoasa prezentatoare TV a fost internata de urgența la spital. Ce probleme de sanatate a avut vedeta de la Kanal D și cum se simte in acest moment. Fanilor nu le-a venit sa creada cand au vazut fotografia de pe patul de spital. In ce stare se afla Ilinca Vandici,…

- Un copil de 4 ani a decedat, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod, rasturnandu-se in afara partii carosabile, accidentul avand loc pe DN 6, pe raza localitatii Leu din judetul Dolj. Potrivit IPJ Dolj, miercuri dimineata, politisti din cadrul Serviciului…

- O prostituata romanca a fost luata la bataie de sotia unui client. Scenele au fost vazute de mai multi trecatori pe o sosea dintre cartierele Quartierino si Stanic, din Bari, Italia, conform stiridiaspora.ro.