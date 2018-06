Stiri pe aceeasi tema

- O moldoveanca, care face parte din conducerea grupului rus de energetica "Inter RAO", este banuita de spionaj. Carina Țurcan, care este și cetațean roman, ar fi fost arestata in Moscova și i se incrimneaza colaborarea cu oameni de afaceri, care ar avea legatura cu Serviciile de spionaj din Romania,…

