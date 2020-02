Româncă arestată pentru sechestru de persoană în Italia. A închis o bătrănă în pivniţă VIDEO Incidentul a avut loc intr-un apartament din via Cuneo, la Nichelino, potrivit La Stampa. Vecinii au alertat carabinierii, speriați de țipetele disperate ale femeii care cerea ajutor. Ingrijitoarea a vrut sa iși ia banii pe ziua de munca fara sa-și indeplineasca atribuțiile. Așa ca, pentru a nu auzi protestele femeii pe care urma sa asiste, a tarat-o la subsol și a plecat. Ulterior, romanca s-a intors dupa cateva ore, chiar inainte de ora de intoarcere programata. Victima a relatat ca episodul a avut loc și cu o zi inainte și ca a fost inchisa in pivnița de dimineața pana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au sesizat luni Tribunalul București cu propunerea de arestare preventiva a lui Mario Iorgulescu, pentru infracțiunile de omor și "conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe". In septembrie, Mario Iorgulescu, baut fiind și sub influența drogurilor, a provocat…

- Ioan Albu, fostul prefect de Constanta, a ucis un om dupa ce s-a urcat baut la volan. El a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, unde a izbit frontal un autoturism ce circula regulamentar.

- Georgeta Mariana Vasilcu, o romanca de 49 de ani din Italia, a murit pe loc intr-un accident cumplit, la marginea orasului Cuneo. Masina condusa de romanca s-a ciocnit cu un autobuz, dupa o depasire neregulamentara. Accidentul s-a produs joi seara, la puțin dupa ora 20:00, pe via Zumaglia, in apropierea…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Decebal. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta.…

- Victima a fost identificata ca fiind un barbat de 32 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac, informeaza Gandul.IPJ Constanta informa miercuri ca politistii din Navodari au incercat sa opreasca, in jurul orei 4:20, o masina care avea parbrizul spart.

- Politistii constanteni au folosit armanentul din dotare pentru a opri o masinaacare nu respectase semnalul oamenilor legii, ei tragand focuri de avertisment, dar si in directia autoturismului. Dupa ce masina a oprit si doua persoane au luat-o la fuga, politistii au gasit pe bancheta din spate un barbat…

- O femeie romanca a gasit la Milano un portofel in interiorul caruia se aflau 4.000 de euro și l-a returnat proprietarului. Pe langa suma mare de bani, in portofel se mai gaseau carți de credit și alte documente personale. „Felicitari!”, scrie cronacaossona.com. Era in dupa-amiaza zilei de joi, 12 decembrie,…

- Cad primele capete in scandalul oilor lasate sa moara in portul Midia. Șeful Autoritații Naționale Sanitar Veterinare a fost inlocuit din funcție. Intre timp, la Constanța continua operațiunile de salvare.