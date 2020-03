Româncă arestată în Italia, la Vicenza. Îşi bătea soţul şi îl lăsa ore întregi afară, în frig Italianul a fost amenințat, batut, lovit cu sticla in cap și inchis in gradina sau pe terasa la frig. Potrivit unui comunicat al poliției, citat de gazetaromaneasca.com, cei doi traiesc intr-un imobil din localitatea Bassano (provincia Vicenza). Batranul de 79 de ani nu a vrut niciodata sa depuna plangere, deși agenții secției de poliție și carabinierii au intervenit de mai multe ori la domiciliul celor doi, un apartament din via Chiuppano. Nu de puțin ori s-a intamplat ca vecinii sa apeleze numarul de urgența, fiind speriați de scandalul care se auzea din casa celor doi. Se pare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Romania. In domeniul muncii, angajații și angajatorii vor fi sprijiniți pe timpul starii de urgența. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca cele doua noi cazuri de coronavirus din Romania sunt din afara zonei de carantinare, scrie Antena...

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, italian casatorit cu o romanca, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania.Batranul este insurat cu o…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…

- O ședința de urgența a fost convocata, duminica seara, la Prefectura Buzau dupa ce o femeie, intoarsa din Italia, a sunat la 112, anunțand ca a intrat in contact cu o alta romanca ce avea grija de o batrana suspecta de coronavirus, potrivit Mediafax.Femeia a apelat serviciul de urgența 112…

- Ludovic Orban a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ii primeasca pe romanii care se intorc din Italia. Premierul a anunțat ca exista mai multe locuri unde aceștia pot fi bagați in carantina, in cazul in care sunt infectați cu coronavirus, informeaza Digi 24.“Suntem cu procedurile de achiziție…

- Barbatul din Italia care a tinut sclava o romanca, timp de 10 ani, in lanțuri, a fost condamnat in sfarșit. Francesco Giordano, in varsta de 52 de ani, numit in presa italiana „Monstrul din Gizzeria”, a primit o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare. Totul dupa ce a dat dovada de o cruzime iesita din…