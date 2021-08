Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 47 de ani a fost arestata de carabinieri, in Italia, dupa ce a batut și amenințat, timp de mai mulți ani, un batran in varsta de 85 de ani, de care trebuia sa aiba grija.

- Zeci de romani au ramas blocați pe Aeroportul Bergamo din Italia dupa ce compania Ryanair a anulat cursele spre Suceava și București fara niciun fel de avertisment, in timp ce cursa spre Timișoara este operata. Pasagerii blocați pe aeroport se plang ca sunt ignorați complet de reprezentanții…

- Spitalul Judetean de Urgenta Zalau a reziliat, recent, un al doilea contract de proiectare pentru extinderea ambulatoriului, spitalizarii de zi si a blocului operator, Consiliul Judetean urmand sa preia acest proiect, integrat intr-un program mai amplu de investitii ce vizeaza cea mai mare unitate…

- Tanarul care a fost torturat de polițiști in Secția 16 și susținea ca se simte vanat de colegii torționarilor a incasat o bataie sora cu moartea, de la patru inși. Unul dintre agresori ar avea, potrivit victimei, o legatura stransa cu șeful torționarilor de la Secția 16.

- O romanca de 34 de ani, a fost arestata in Italia, dupa ce a luat la pumni un taximetrist, apoi a incercat sa loveasca doi polițiști. Scenele s-au petrecut marți seara, in Varese. O romanca furioasa a luat la pumni un taximetrist și a sarit sa bata doi polițiști, in Italia. Tanara a fost arestata Aburii…

- Oana Pellea și formația La Familia sunt protagoniștii unui conflict de proporții. Soliștii trupei La Familia au folosit un fragment din filmul Mihai Viteazu regizat de Sergiu Nicolaescu in una dintre piesele lor. Acest lucru a deranjat-o teribil pe Oana Pellea intrucat imaginea tatalui sau a fost folosita…

- Oana Pellea si formatia La Familia sunt protagonistii unui conflict. Mebmbrii trupei La Familia au folosit un fragment din filmul „Mihai Viteazu“, regizat de Sergiu Nicolaescu, in una dintre piesele lor.

- Scandal dintre La Familia și Oana Pellea! Ce se intampla in domeniul artistic și pentru ce a sesizat celebra actrița autoritațile? „Nu trebuia sa sesizezi poliția. Crezi ca poate fi arestata sau cenzurata o idee?” Scandal La Familia și Oana Pellea Fanii trupei La Familia nu se așteptau la asemenea acuzații…