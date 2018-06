Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 4,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica – INS. Avansul productiei a avut loc „datorita cresterii industriei prelucratoare (+5,8%) si industriei…

- Francezii o umilesc, din nou, pe Simona Halep. Simona Halep, locul 1 WTA, a castigat, sambata, turneul de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. Succesul Simonei Halep pe zgura de la Roland Garros pare sa nu fie suficient…

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Piața Victoriei va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu…

- PIB -ul Romaniei a inregistrat o crestere spectaculoasa in 2018, fata de anul precedent, se arata intr-un comunicat al Institutului Național de Statistica (INS). “Fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,0% pe seria bruta si cu 4,2% pe…

- Creatoarea de moda Kate Spade (55 de ani), unul dintre marile nume ale industriei de profil americane, s-a sinucis marti dimineata la New York, anunta AFP. O purtatoare de cuvant a NYPD a precizat ca nu sunt inca stabilite exact circumstantele sinuciderii. Initial ziarista, Kate Spade, nascuta Katherine…

- Dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.…

- Conferința pe teme de corupție, organizata, miercuri, la New York de Oficiul Națiunilor Unite in domeniul Drogurilor și Infracționalitații, la care a fost invitata Laura Codruța Kovesi, a inceput la ora 10, ora New York (ora 17, ora Romaniei). In deschidere au ținut discursuri, președintele Adunarii…

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat marti ca, dupa ce ArcelorMittal va vinde combinatul siderurgic de la Galati, productia va creste, nu se va restrange, pentru a se respecta regulile europene de concurenta. „Sidex face parte dintr-un pachet mai mare format din 7 combinate, din care 6 vor trebui…