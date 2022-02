Stiri pe aceeasi tema

- Din Republica Moldova, atacul Federatiei Ruse asupra Ucrainei e privit cu mai multa emotie decat ne putem imagina noi, romanii fiind aparati de frontiera UE si armele NATO. Aproape nu exista familie de basarabeni in care cel putin un membru al familiei sa nu fie plecat din tara, unii in Rusia, altii…

- Cu o zi inainte ca Vladimir Putin sa anunțe ca recunoaște cele doua republici separatiste din Ucraina, Donețk și Lugansk, a existat un singur analist care a avut luciditatea sa vada exact ceea ce avea sa se intimple peste 24 de ore: DAN DUNGACIU. Duminica seara, in emisiunea Andreei Sava de la Antena…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca, in actualul context de securitate din regiune, tara noastra a fost consultata indeaproape de catre Statele Unite si a oferit asigurari ca Romania este protejata, scrie adevarul. Ministrul Aurescu a declarat sambata, intr-o emisiune la Antena…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca Uniunea Europeana și Statele Unite ale Americii pregatesc un pachet "complementar" de sancțiuni, in special de natura economica, impotriva Rusiei, care va fi adoptat in cazul in care Moscova va…

- Jurnalistul și analistul militar, Radu Tudor, spune ca este mai clar ca niciodata ca Rusia nu se retrage din Ucraina, ci din contra, se regrupeaza și avertizeaza ca „daca va avea loc o a doua invazie ruseasca in Ucraina, asta ne va afecta pe noi toți”, a relatat acesta intr-o emisiune Antena 3.„Vedem…

- Fostul șef operativ al spionajului romanesc, generalul (r) Silviu Predoiu, a declarat miercuri, la Antena 3, ca amenințarea cu invazia Ucrainei s-a transformat intr-un „show”. Pe o scara de la 1 la 10, Predoiu a spus ca șansele unui razboi in Ucraina sunt la nivelul 3-4 și mai degraba un razboi clasic…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv in Romania, iar Pentagonul este de așteptat sa anunțe miercuri dimineața ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN, citați de Antena3 . Desfașurarile sunt…