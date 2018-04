Român ucis în bătaie într-un parc din Dublin Un roman de 49 de ani din orasul Nasaud a fost gasit cu rani pe tot corpul, intr-un parc din Dublin. Acesta a fost transportat la spitalul Tallaght, unde, cateva ore mai tarziu a decedat, din cauza ranilor grave. Potrivit presei irlandeze, romanul a fost gasit de un trecator in Sean Walsh Park cu rani multiple pe tot corpul. Potrivit adevarul.ro, ultima data, barbatul a fost vazut joi seara, in jurul orei 20:30, in centrul orasului. Politia irlandeza a dezvaluit faptul ca victima nu era o persoana fara adapost, ci muncea in constructii. Acesta este tatal unui copilas, care locuieste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

