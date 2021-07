Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri intr-un comunicat compania israeliana Zodiac Maritime care administreaza vasul, transmite Reuters. Anterior…

