- Cosmin Olaroiu (51 de ani), antrenor in China, la Jiangsu Suning, a ales sa realizeze o investiție importanta in Romania: un complex de locuințe de lux, pe malul Marii Negre. Antrenorul roman Cosmin Olaroiu a investit peste 20 de milioane de euro intr-un proiect de lux in Mamaia, in care colaboreaza…

- Virgil Van Dijk, superfundașul lui Liverpool, va primi un spor de 22% la salariu, pana la 12,7 milioane de euro pe an, pentru cinci sezoane. Va caștiga cu 10 la suta mai mult ca Mohamed Salah. A fost cel mai scump fundaș din lume, prin transferul de 84,65 milioane E de la Southampton din 2018. Cel…

- Ianis Hagi va incasa trei milioane de lire sterline, adica aproape 3,4 milioane de euro, pe durata celor trei ani de contract. Acest lucru inseamna ca fiul lui Gica Hagi caștiga saptamanal 19.200 de lire, scrie presa scotiana. Romanul este platit aproape dublu fața de un jucator normal, majoritatea…

- Dupa o perioada de intrerupere a activitații cauzata de pandemia COVID-19, unitațile de producție Mercedes-Benz de la Sebeș și Cugir și-au reluat treptat activitatea incepand cu 21 aprilie. In scopul prevenirii infectarii angajaților, au fost elaborate și implementate masuri ample de siguranța și igiena,…

- Se apropie momentul in care elevii din anii terminali se vor intoarce la școala sa se pregateasca pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat. Nu sunt obligați sa participe la aceste ore. Unii parinți se tem pentru sanatatea copiilor lor.

- OPEN… Magazinele din Silver Mall ii asteapta pe vasluieni la cumparaturi in conditii de maxima siguranta igienica. Toate spatiile au fost dezinfectate si vor fi aerisite regulat, iar la intrare clientii sunt invitati sa se dezinfecteze pe maini. Masuri mai stricte sunt, insa, la salonul din incinta…

- Federația din China, țara din care a pornit pandemia de coronavirus, le-a transmis cluburilor sa reduca salariile tuturor angajaților cu 30%, pentru a taia astfel cheltuielile din aceasta perioada in care activitațile sportive sunt suspendate. Luni, presedintele clubului Guangzhou RF a afirmat ca…

