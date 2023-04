Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri seara, ca un cetatean roman angajat al unei companii de securitate private care asigura protectia personalului misiunii EUBAM (EU Border Assistance Mission) se afla in custodia autoritatilor libiene. Ambasada Romaniei in Libia face toate demersurile…

- MAE menționeaza ca, in conformitate cu datele obținute prin intermediul Ambasadei Romaniei in Libia (relocata in Tunisia) și al conducerii misiunii EUBAM (EU Border Assistance Mission) din Libia, in serviciul careia se afla cetațeanul roman ca angajat al unei companii de securitate private, acesta nu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-a autosesizat cu privire la situatia unui cetatean roman a carui rezervare la o unitate de cazare din localitatea Tilburg, Regatul Tarilor de Jos, ar fi fost anulata pe motiv ca aceasta nu ar mai primi romani, in baza unei intelegeri cu municipalitatea. Potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca exista informatii si date cum ca pe Canalul Bastroe s-a dragat mai mult de 2,5 metri adancime, cum era prevazut intr-un document agreat de Romania si Ucraina. De aceea, a fost semnalata Comisia Europeana, a precizat premierul, care a adaugat ca aceste aspecte…

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat o vizita in Egipt in perioada 4 – 5 februarie 2023, unde s-a intalnit cu președintele și cu premierul Egiptului. Orice vizita de acest gen presupune o pregatire speciala, inclusiv la nivelul Ambasadei Romaniei din țara unde se efectueaza vizita. In cazul actualei vizite,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei la Ankara a fost contactata pe telefonul de urgenta al misiunii diplomatice de catre un grup de 10 cetateni romani – un profesor si 9 studenti Erasmus – care se aflau cazati la un hotel din localitatea Kahraman Maras, afectata de cutremurul…

- Trei romani au murit, iar alți patru au fost grav raniți dupa ce autocarul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier. Un roman care calatorea si el in autocarul a marturisit clipele de groaza prin care au trecut oamenii. „Majoritatea dormeau cand s-a produs accidentul. Șoferul a ațipit…