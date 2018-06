Stiri pe aceeasi tema

- Roman calcat de tramvai intr-o stație din Milano. Barbatul de 62 de ani a fost ranit și se afla internat in spital in stare grava, scrie rotalianul citand presa italiana. Accidentul s-a petreuct vineri seara in apropierea garii centrale din Milano la intersecția dintre via Lepetit și via Vitruvio. Polițiștii…

Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe RCEA, la Allier, in jurul orei 17.30. Un sofer roman de 59 de ani a murit pe loc, la fel

- Accident cu cinci camioane in Franta. Un sofer roman si unul ceh au murit pe loc. Imaginile de la locul impactului sunt șocante, scrie libertatea.ro.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe RCEA, la Allier, in jurul orei 17.30.

- Un roman a incercat sa traverseze autostrada A4, pe jos, dar intrand pe carosabil a fost lovit și ucis de o mașina, un furgon care venea pe autostrada in acel moment. Accidentul fatal a avut loc pe A4, in...

- Rasturnare de situație in cazul gravului accident de tren din Italia, in urma caruia și-a pierdut viața și un roman. Deși inițial s-a speculat ca șoferul TIR-ului implicat ar fi fost roman, conaționalul a fost, de fapt, eroul care a salvat viața adevaratului șofer.

- Au aparut imagini cu momentul impactului in accidentul de tren petrecut in apropiere de Torino, accident in care și-a pierdut viața și un roman care incerca sa previna producerea tragediei.

- Un preot a fost spulberat de o mașina, pe o trecere de pietoni din Targu-Neamț. Accidentul a fost provocat de un tanar de 22 de ani și a fost surprins de camerele de supraveghere. Preotul a ajuns in stare...

- Doi barbați au decedat, iar alte doua persoane au fost suferit mai multe traumatisme dupa ce o motocileta a intrat intr-o stație de autobuz, dupa care s-a tamponat intr-o mașina. Accidentul a avut loc in jurul orei 17:45 in satul Rauțel din raionul Falești.