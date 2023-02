Român rămas fără permis după ce a înlocuit un scaun din mașină cu unul de grădină Un roman a ramas fara permis in Austria , dupa ce a inlocuit un scaun din mașina cu unul de gradina. El va trebui sa plateasca o amenda de cateva sute de euro. Barbatul se afla in drum spre Romania, iar la un moment dat, un echipaj de poliție l-a oprit. Atunci a fost momentul cand ofițerii au vazut scaunul de gradina care inlocuia o parte din bancheta, fiind instalat intre scaunul șoferului și cel al pasagerului. Insa, aceasta nu a fost singura neregula gasita de polițiști. La un control mai amanunțit, polițiștii au constatat ca mașina era intr-o stare deplorabila, iar sistemul de franare era… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un șofer roman in varsta de 44 de ani a ramas pieton in Austria, dupa ce polițiștii rutieri i-au verificat mașina și au constatat in ce stare e. Pe langa multe defecțiuni și improvizații, șoferul inlocuise un scaun al mașinii cu un scaun de gradina.

