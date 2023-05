Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, de 46 de ani, a fost prins ca iși incarcand ilegal mașina sa electrica Tesla la priza industriala deținuta de primaria din localitatea Vergato, situata in provincia Bologna, scrie Rotalianul. El a fost denunțat pentru furt agravat continuu. Un responsabil tehnic al primariei a reclamat ca…

- Un roman a fost prins in Italia in timp ce fura curent de la primarie pentru a-și incarca Tesla. Acesta a fost denunțat poliției de un angajat al primariei. Carabinierii din Vergato au anunțat ca este vorba despre un roman in varsta de 46 de ani. El este acuzat ca a folosit de mai multe ori și fara…

- Un roman, 46 de ani, a fost prins de carabinieri in timp ce iși incarca mașina electrica la o priza electrica industriala a primariei din Vergato, o comuna din provincia Bologna, nordul Italiei, relateaza publicația Il Resto del Carlino. Barbatul este acuzat de furt calificat in forma continuata.Barbatul…

- Un roman de 46 de ani a fost suprins de carabineri in timp ce iși incarca mașina electrica la o priza aparținand primariei Vergato, o comuna din provincia Bologna, scrie presa italiana. Autoritațile l-au denunțat și acum este acuzat de furt calificat in forma continuata.

- Un roman de 46 de ani a fost surprins incarcand ilegal mașina sa electrica Tesla la o priza industriala deținuta de primaria din localitatea italiana Vergato, situata in provincia Bologna, scrie Rotalianul. Citește și: Alerta! Un urs a fost semnalat la Mioveni, in zona ICN! Barbatul a fost denunțat…

- Polițiștii aradeni cauta un barbat care a furat, marți, 2 mai, in jurul orei 10:00, un autoturism lasat cu cheile in contact, in fața unui... The post Poliția, in cautarea unui barbat care a furat o mașina din fața unei case din Zimandu Nou appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Șoferul mașinii care și-a omorat doi prieteni dupa ce a intrat in noaptea de sambata spre duminica intr-un stalp in localitatea Șcheia, județul Iași, nu... The post Fara sa aiba permis de conducere, a furat o mașina și și-a omorat doi prieteni intr-un accident produs in localitatea Șcheia, județul Iași…

- Teatrul German de Stat Timișoara anunța o noua deplasare – de data aceasta la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad – cu „Tschick. De ce... The post „Tschick. De ce am furat mașina” – spectacolul Teatrului German din Timișoara, pe scena teatrului aradean appeared first on Special Arad · ultimele știri…